У жены президента Сирии выявили лейкемию

Асма Асад борется с тяжелым недугом

Медики диагностировали у Асмы Асад, жены президента Сирии Башара Асада, острый миелоидный лейкоз (лейкемию). Об этом во вторник, 21 мая, рассказали канцелярии главы сирийского государства.

Там рассказали, что у первой леди Сирии появились клинические симптомы, после чего был проведен ряд медицинских обследований и анализов. Выяснилось, что у Асмы Асад лейкемия.

Супруга президента Сирии получает необходимое лечение. Она пока не будет принимать участие в публичных мероприятиях, сообщается в Telegram-канале канцелярии Башара Асада.

В 2018 году Асму Асад уже госпитализировали с онкологией — у нее обнаружили рак молочной железы на ранней стадии. После лечения первая леди Сирии выздоровела и вернулась к обязанностям супруги главы государства.

За последнее время онкологические диагнозы поставили сразу нескольким западным политикам и членам их семей. Операцию из-за рака простаты перенес шеф Пентагона Ллойд Остин, лечиться от онкологии приходится британскому монарху Карлу III.

Жена принца Уэльского Кейт Миддлтон стала причиной пересудов и теорий заговора, надолго пропав из публичного поля. Как оказалось, у нее также выявлен рак. Раскрывать диагноз она не планировала, но из-за утечки информации пришлось рассказать общественности о лечении.

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