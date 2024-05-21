В МИД Бельгии заявили, что Украина скоро получит 3 миллиарда евро

Это будут доходы от российских активов

Украина в ближайшее время может получить 3 миллиарда евро. Об этом заявил глава МИД Бельгии Аджа Лябиб. По версии дипломата, деньги Киеву будут доступны к июлю. Об этом пишут РИА Новости.

Отмечается, что эти средства - доходы от арестованных активов России. Бельгийский дипломат заявил, что решение об их использовании будет принято на ближайшем заседании Совета ЕС по общим вопросам. Лябиб подчеркнул, что это была долгая работа "которая наконец завершилась".

Напомним, после начала спецоперации на Украине, страны ЕС заморозили большую часть российских активов. Это порядка 300 миллиардов евро. Теперь они решили использовать доход с этих средств на помощь Украине.

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