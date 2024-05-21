Похороны Раиси состоятся 23 мая в его родном городе Мешхед

В Иране прощаются с Эбрахимом Раиси. Многотысячная траурная церемония проходит в городе Тебриз. Оттуда тела президента и погибших с ним лиц доставят в другие города и, наконец, в столицу. Похороны Раиси состоятся 23 мая в его родном городе Мешхед.

Президент страны и восемь сопровождавших погибли 19 мая. Вертолёт, на котором они летели, разбился в провинции Восточный Азербайджан. Предварительной причиной аварии называют техническую неисправность воздушного судна американского производства. Кроме того, в момент крушения в горах стоял плотный туман.

Сегодня появились новые кадры с места катастрофы. А накануне спасатели сообщили, что нашли среди обломков кольцо президента, которое вручил ему верховный лидер Али Хаменеи.

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