Суд оставил в СИЗО дядю обвиняемого в убийстве байкера в Люблине

До 18 июня

Мосгорсуд оставил под стражей Бахтияра Аббасова - дядю главного фигуранта дела об убийстве байкера Кирилла Ковалева в Люблине.

Аббасов будет находиться в СИЗО до 18 июня 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Инцидент произошел 17 апреля на Краснодарской улице в Москве. 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома. 24-летний местный житель сделал водителю замечание.

Иностранец напал на москвича, избил его, ударил ножом в живот и скрылся с места преступления. Раненый скончался в больнице. Позже подозреваемый и двое его соучастников были задержаны в Ростовской области. Всего по делу было задержано шесть человек – убийца, его отец, друг и братья.

22 апреля суд предъявил им обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и пособничестве.

Мигрант находился в России нелегально, временная регистрация просрочена. В ходе обысков в квартире убийцы обнаружены 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов наличными. Кому принадлежат эта крупная сумма денег и насколько законен их оборот, сейчас выясняется.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"