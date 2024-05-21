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В Кремле объяснили, почему Путин не поехал на похороны президента Ирана

12:50
  • вторник
  • 21 мая 2024

Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета

Российская делегация и глава государства Владимир Путин не планируют присутствовать на похоронах президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом во вторник, 21 мая, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Иране прощаются с Эбрахимом Раиси

Как пояснил спикер Кремля, сама процедура похорон иранского политика не предполагает "международного участия" в церемонии, сообщает ТАСС.

Эбрахим Раиси и восемь сопровождавших, включая иранского министра иностранных дел, погибли 19 мая. Вертолет, на котором они летели, разбился в провинции Восточный Азербайджан. Предварительной причиной аварии называют техническую неисправность воздушного судна американского производства в сложных метеоусловиях.

Политолог-международник Елена Супонина выразила мнение, что это не последняя политическая трагедия, указав, что "те, кто не идет четко в фарватере политики США, сходит с орбиты". Эксперт напомнила о гибели в результате покушения бывшего японского премьера Синдзо Абэ и угрозах в адрес венгерского премьера Виктора Орбана.

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Эбрахим Раиси
Эбрахим Раиси
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