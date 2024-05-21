Мишустин: продажи российского ПО за четыре года резко выросли

Отмечается увеличение продаж почти в два раза

Продажи российского программного обеспечения за последние 4 года резко выросли. Отмечается увеличение в два раза. Готовые пакетные решения продаются чаще в пять раз. Об этом заявил премьер министр России Михаил Мишустин. Его слова приводят РИА Новости.

Премьер-министр выступает на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России". Там он напомнил, что ИТ-сектору со стороны государства оказывается всесторонняя поддержка. Это и льготная ставка налога на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов. Кроме того, сотрудники таких компаний получают дополнительные льготы.

Глава правительства отметил, что только использование собственных программных продуктов гарантирует бесперебойную работу предприятий. Кроме того это позволит защитить инфраструктуру.

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