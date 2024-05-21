Он запланирован на 18 и 19 сентября

18–19 сентября в "Зарядье" пройдет Международный форум инноваций БРИКС "Облачный город". Об этом Сергей Собянин рассказал во вторник, 21 мая, в своем Telegram-канале.

В нем примут участие больше 30 стран БРИКС, Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ. Приглашаем представителей органов власти, руководителей бизнеса, научного сообщества и лидеров мнений. Ключевая тема этого года — "Инновации в облачных городах: будущее мегаполисов БРИКС". Эксперты обсудят концепцию умного города, финансовые технологии, ретейл и энергетику. Организуем выставку, посвященную городам будущего. Московские компании покажут новейшие экотехнологии.

Наряду с этим на мероприятии будет представлен индекс технологического и пространственного развития мировых городов Urban Innovation Environment Index 2024, запланирована также церемония вручения Всемирной премии инноваций World Innovation Award.

Россия в 2024 году является председателем в БРИКС, поэтому одним из главных событий во внешнеполитическом графике главы государства Владимира Путина в Кремле назвали октябрьский саммит неформального объединения.

Популярность БРИКС активно растет, все больше государств изъявляют интерес к вступлению в это объединение, что тревожит Запад и киевский режим. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что президент Украины, по сути, призывает к мировой войне НАТО против БРИКС.

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