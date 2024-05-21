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В Белгородской области сбили три украинских БПЛА

13:23
  • вторник
  • 21 мая 2024

Пострадавших нет

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью три украинских беспилотника.

Атака произошли в период с 11:30 до 12:20 мск. Противник использовал БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что атаке ВСУ подверглись села Зозули и Грузинское. Пострадавших нет. Осколками повреждены два дома, ассенизаторская машина и легковой автомобиль.

На месте работают оперативные службы, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

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