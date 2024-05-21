Офицер ВСУ раскритиковал Зеленского за ситуацию под Харьковом

Офицер спецназа считает, что президент Украины "сидит в теплой ванне"

Зеленский не следит за ситуацией на фронте, а вместо этого отсиживается в "теплой ванне". Такое мнение в интервью изданию The Economist высказал офицер спецназа Вооруженных сил Украины Денис Ярославский. Он хотел бы, чтоб президент Украины больше внимания уделял тому, что происходит на передовой.

Офицер также рассказал, что россиян не смогли сдержать "линии обороны ВСУ" под Харьковом. Военные просто прошли через минные поля и ничто их не остановило.

Владимир Зеленский еще 12 мая заявил о "сложной" обстановке в Харьковской области. Особенно в приграничном Волчанске. Украинский генштаб отметил тактический успех российских войск на этом направлении.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"