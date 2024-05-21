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Офицер ВСУ раскритиковал Зеленского за ситуацию под Харьковом

13:41
  • вторник
  • 21 мая 2024

Офицер спецназа считает, что президент Украины "сидит в теплой ванне"

Зеленский не следит за ситуацией на фронте, а вместо этого отсиживается в "теплой ванне". Такое мнение в интервью изданию The Economist высказал офицер спецназа Вооруженных сил Украины Денис Ярославский. Он хотел бы, чтоб президент Украины больше внимания уделял тому, что происходит на передовой.

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Офицер также рассказал, что россиян не смогли сдержать "линии обороны ВСУ" под Харьковом. Военные просто прошли через минные поля и ничто их не остановило.

Владимир Зеленский еще 12 мая заявил о "сложной" обстановке в Харьковской области. Особенно в приграничном Волчанске. Украинский генштаб отметил тактический успех российских войск на этом направлении.

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