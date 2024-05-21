Суд отправил 77-летнего физика Маслова в колонию на 14 лет

Его осудили за государственную измену

Суд в Санкт-Петербурге приговорил новосибирского ученого Анатолия Маслова к 14 годам колонии по делу о государственной измене. Приговор был оглашен во вторник, 21 мая, в завершение закрытого судебного процесса, сообщает РИА Новости.

Маслов работал в новосибирском Институте теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук. Физик изучал гиперзвук, он известен в области динамики вязкого газа.

Ученого задержали в июле 2022 года. Фабула дела неизвестна из-за секретности материалов. СМИ предполагали, что Маслову могли вменить передачу за рубеж сведений о гиперзвуковом вооружении.

Годом ранее сотрудники Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН написали открытое письмо в связи с арестом трех ученых по подозрению в госизмене, включая Маслова, выразив уверенность в невиновности коллег и попросив разобраться с их преследованием.

Спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, что такие вопросы не входят в компетенцию администрации президента, подчеркнув, что в данном направлении "работают российские специальные службы, они выполняют свои функции".

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