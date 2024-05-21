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В Московской области почтили память воинов-сибиряков

14:46
  • вторник
  • 21 мая 2024

Акция прошла на территории Ленино-Снегирёвского военно-исторического музея

В Московской области почтили память воинов-сибиряков. Ежегодная патриотическая акция прошла у мемориала на территории Ленино-Снегирёвского военно-исторического музея.

Во время Великой отечественной войны в этих местах оборонялась 78-я стрелковая дивизия полковника Афанасия Белобородова. Войска удержали рубеж, а позже перешли в наступление. Сегодня там собрались представители московских региональных землячеств, органов власти, школьники и не только. Во время торжественной церемонии они возложили цветы и венки в память о тех, кто мужественно защищал Родину.

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В Подмосковье почтили память воинов-сибиряков, героически оборонявших Москву в 1941 году
В Подмосковье почтили память воинов-сибиряков, героически оборонявших Москву в 1941 году
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