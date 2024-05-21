Ягоды будут доставлять в столицу почти из 40 регионов страны

В Москве стартовал сезон продажи клубники. По всему городу открылось 250 точек и это в полтора раза больше, чем год назад.

Специальные павильоны красного цвета уже знакомы москвичам. Найти их можно в основном рядом со станциями метро. Ягоды будут доставлять в столицу почти из 40 регионов страны. Расширится и ассортимент. Можно будет купить малину, голубику, смородину, крыжовник, а еще ежевику, бруснику, чернику, клюкву и даже жимолость. Но это чуть позже. Пока же продается клубника, главное знать, как правильно её выбрать

Василиса Чернявская: "Чтобы не было гнилых точек, чтобы черенки, все вот эти листочки были целыми, не завядшими. Это говорит о том, что ягода свежая, что её привезли именно в этот день, в который мы покупаем клубнику, так можно самим проверить как клубника свежая, не свежая, и уже сделать свой выбор".

Алексей Немерюк, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы: "Мы ожидаем ягоды в основном из южных регионов. Это и Краснодарский край, Ростов, Волгоград, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и другие регионы. Ну и чуть-чуть по позже, наверное, ближе к середине июня в Москве появится ягода, выращенная в ближайшем Подмосковье".

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