В Новой Москве продолжается создание системы газоснабжения

Сейчас специалисты работают в поселении Вороновское

Рентген и УЗИ для газовых труб. В Новой Москве продолжается реализация масштабного проекта по созданию системы газоснабжения. Сейчас специалисты работают в поселении Вороновское. С прошлого года уже проложено около 5 километров стальных труб. При этом часть трассы кладут сразу под дорогами и реками закрытым методом. Под особым контролем - качество сварных соединений. Их проверяют в несколько этапов.

Дмитрий Платов, начальник лаборатории управления технического надзора АО "Мосгаз": "При помощи контактной жидкости, мы обеспечиваем прохождение ультразвуковой волны. Если на своем пути ультразвуковая волна встретила какой-нибудь дефект, она отражается, все фиксируется на ультразвуковом дефектоскопе. Если весь периметр сварного соединения признается годным, это уже второй метод контроля, мы приступаем к третьем финальному методу контроля - рентгеновскому".

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