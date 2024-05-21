Изящество смальты и прочность металла! Московский художник создаёт мозаичное панно для петербургского метро

Панно украсит станцию "Горный институт"

В домашней мастерской художника-монументалиста Максима Козлова, царит творческий беспорядок. Но именно сейчас это вполне оправдано, ведь Максим готовит мозаичное панно для будущей станции "Горный институт" петербургской подземки. Само по себе открытие новой станции метро в культурной столице уже событие, а то, что в ее оформлении участвует московский художник, — событие вдвойне.

Максим Козлов - первый среди современных московских художников, создает мозаику для петербургского метрополитена. Этот выбор не случаен - за плечами огромный опыт. Его работ в столичной подземке много. Одна из последних - оформление станции "Нагатинский затон", "Ольховую" украшает мозаика из цветного стекла, а для "Беломорской" он создал четыре панно с живописными местами Русского Севера. Столь широкое распространение мозаичного искусства в метро было только в послевоенные годы, а уже в шестидесятые было почти забыто.

"В шестидесятые годы во время правления Хрущева выходит печально известное постановление об устранении архитектурных излишеств. И после этого станции начинают строить не на индивидуальный дизайн, сколько на практичность. Это такие станции известные в народе, как сороконожки. Это "Новые черемушки", "Пролетарская", "Беляево", - рассказывает Дмитрий Савельев, сотрудник Корпоративного университета Транспортного комплекса Москвы.

И сегодня Максим Козлов - один из тех художников, который не просто возрождает это искусство, но и привносит в него новые элементы. Например, для строящейся станции "РУДН" он впервые в Московском метрополитене выполнил мозаику в технике художественного витража. А "Горный институт" - вообще отдельный эксперимент. Здесь вся смальта совершенно разная и уложена методом свободного набора, то есть хаотично. В петербургском метро такое панно будет уникальным. В городе на Неве привыкли к более строгому, академичному стилю.

"Хочется почувствовать именно некоторую свободу материала, ведь не так важно, как материал уложен. Важно то, что мы видим в итоге, то, что получаем. И гораздо интереснее, если из какого-то хаоса возникает целостный образ", - говорит Максим Козлов.

Не побоялся художник экспериментировать и с материалами. Помимо привычной смальты, он использует металл.

"Металлическая мозаика вообще очень редкий жанр, и когда интегрируются элементы металла, это особенно интересно выглядит", - говорит Максим.

Всех нюансов автор пока не раскрывает. Говорить раньше времени о незаконченной работе - плохая примета.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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