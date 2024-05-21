В Лосином острове открылся новый экологический маршрут

Проходит он по заповедным Верхнеяузским болотам

Новый экологический маршрут "Орнитологическая тропа" открылся сегодня в национальном парке "Лосиный остров".

Проходит он по заповедным Верхнеяузским болотам, в буквальном смысле слова по воде. Для этого проложена понтонная тропа. С нее посетители могут наблюдать за местной фауной: птицами и зверями. Полюбоваться Лосиным островом можно и с высоты: прямо перед началом маршрута стоит 12-метровая вышка. Тропа будет интересна как обычным горожанам, так и специалистам.

"Есть тоже грандиозные планы на открытие новых вольеров. Я думаю, что через месяц мы открываем новый вольер, где будут жить бизоны у нас, поэтому здесь экспозицию будем расширять. Планируем открыть два больших вольера со смотровыми площадками, где будут жить маралы и олени", - сообщил Рустам Якубов, директор нацпарка "Лосиный остров".

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