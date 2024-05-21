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В Лосином острове открылся новый экологический маршрут

15:09
  • вторник
  • 21 мая 2024

Проходит он по заповедным Верхнеяузским болотам

Новый экологический маршрут "Орнитологическая тропа" открылся сегодня в национальном парке "Лосиный остров".

Проходит он по заповедным Верхнеяузским болотам, в буквальном смысле слова по воде. Для этого проложена понтонная тропа. С нее посетители могут наблюдать за местной фауной: птицами и зверями. Полюбоваться Лосиным островом можно и с высоты: прямо перед началом маршрута стоит 12-метровая вышка. Тропа будет интересна как обычным горожанам, так и специалистам.

"Есть тоже грандиозные планы на открытие новых вольеров. Я думаю, что через месяц мы открываем новый вольер, где будут жить бизоны у нас, поэтому здесь экспозицию будем расширять. Планируем открыть два больших вольера со смотровыми площадками, где будут жить маралы и олени", - сообщил Рустам Якубов, директор нацпарка "Лосиный остров".

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Открытие нового экологического маршрута "Орнитологическая тропа" на Лосиной биостанции
Открытие нового экологического маршрута "Орнитологическая тропа" на Лосиной биостанции
Открытие нового экологического маршрута "Орнитологическая тропа" на Лосиной биостанции
Открытие нового экологического маршрута "Орнитологическая тропа" на Лосиной биостанции
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