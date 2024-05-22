Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Солнце в Близнецах и Плутон в Водолее заключили выгодный союз

Овны

Вам предстоит разговор с известным или просто харизматичным человеком. Вы также будете успешны в деловой переписке или удачно съездите в командировку.

Тельцы

Вот он, долгожданный момент для активных и амбициозных! Вас сегодня могут повысить в должности, предложить новую работу, выдать премию, существенно поднять зарплату.

Близнецы

Редкой удачи день: ваше Солнце и Плутон в Водолее заключили выгодный союз. Можете рассчитывать на успех в учебе, переезде, путешествии, судебном процессе.

Раки

Вас ждет поступление денег от инвестиций, страхования или выгодное предложение банка. Не отказывайтесь от того, что само идет в руки, отбросьте скромность.

Львы

Вы будете блистать в обществе! Вас будут приглашать в гости, на публичные мероприятия, в прямые эфиры. Солнце и Плутон заставят вашу социальную жизнь бурлить.

Девы

Вас поддержит начальство или влиятельный человек, что повысит ваш авторитет, а может, и должность. Представители этого знака поднимутся на новую ступень, если, конечно, решатся!

Весы

Вам пора в отпуск! Так считают звезды и призывают паковать чемоданы. Если съездить никуда не получится, займитесь своей внешностью, обновите гардероб.

Скорпионы

Если вы в последнее время хлопотали о делах, связанных с недвижимостью, то сегодня, наконец, получите результат. Он вас обязательно порадует, как и в целом новости этого дня.

Стрельцы

Для влюбленных представителей знака это особенный день! Плутон и Солнце считают, что пора делать предложение, вступать брак или отправляться на поиски.

Козероги

Все, над чем вы работали в течение двенадцати месяцев, принесло плоды. Подведите итоги и запишите: увеличился ли доход, изменилась ли должность с мая прошлого года?

Водолеи

Плутон в вашем знаке поможет принять решение, касающееся отпуска, ваших детей, творчества, спорта. Вам удастся совместить желания со своими возможностями.

Рыбы

Тихие радости этого дня покажутся вам настоящим счастьем. Вы сможете помириться с кем-то из родственников или просто оцените всю прелесть семейных уз.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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