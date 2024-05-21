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В Иркутске врачи достали из двухлетней девочки крейсер "Аврора"

14:03
  • вторник
  • 21 мая 2024

Миниатюра пополнила коллекцию инородных тел отделения эндоскопии

Иркутские врачи извлекли из пищевода двухлетней девочки маленький крейсер "Аврора".

Девочка проглотила миниатюрную модель легендарного корабля во время игры. Не теряя времени, родители отвезли ребенка в больницу. Сделанный снимок показал, игрушка застряла в нижней трети пищевода.

Извлечение "Авроры" заняло больше времени, чем, например, обычной монеты. У миниатюры были достаточно острые выступающие части, которые могли бы поцарапать пищевод.

Все прошло успешно, девочка находится под наблюдением врачей. В больнице сообщили, что крейсер "Аврора" - один из самых необычных предметов, которые приходилось вытаскивать из людей. Его оставили в коллекции инородных тел отделения эндоскопии.

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Крейсер "Аврора"
Крейсер "Аврора"
Крейсер "Аврора"
Крейсер "Аврора"
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