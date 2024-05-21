Подросток прострелил ногу ребенку в российском городе

В Ханты-Мансийском автономном округе мигрант выстрелил в 10-летнего ребенка из-за замечания

16-летний выходец из одной из стран Закавказья выстрелил в ногу ребенку в городе Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом написала в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Конфликт произошел на улице города. Мигрант в компании сверстников вел себя агрессивно и целился в голову шестилетнему малышу, который проезжал мимо на велосипеде. Ехавший следом 10-летний подросток сделал замечание. В ответ агрессивный парень выстрелил оппоненту в ногу.

Личность стрелявшего установили. Его доставили в отдел полиции, где изъяли оружие. Выяснилось, что пистолет ему дал несовершеннолетний приятель. Оружие было пневматическое. К счастью, пострадавший отделался кровоподтеками и синяками.

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