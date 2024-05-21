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Шольц предупредил о последствиях ударов с территории НАТО по истребителям России

14:06
  • вторник
  • 21 мая 2024

Это вовлечет альянс в конфликт

Если государства — члены Североатлантического альянса согласятся ради Украины сбивать российские истребители со своей территории, это вовлечет НАТО в конфликт с Россией. Такое заявление сделал во вторник, 21 мая, канцлер ФРГ Олаф Шольц.
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Политик подтвердил, что в первый период российской спецоперации западные партнеры Украины обсуждали возможность введения бесполетной зоны над украинской территорией, "то есть с помощью истребителей из европейских стран сделать так, чтобы там не летал ни один неукраинский истребитель".

Однако, по мнению Шольца, "лишено здравого смысла обсуждение того, что мы сделает что-то подобное, но, может быть, только на 70 или 100 километров".

Германский канцлер подчеркнул, что ни Германия, ни Европа, ни НАТО не должны стать участниками конфликта, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы страны НАТО оказывали прямую помощь Киеву. Если альянс не может поставить ВСУ необходимое количество боевых самолетов, то он должен сам сбивать воздушные цели над Украиной, убежден украинский политик.

При этом российская армия уже подготовилась на случай поставок Украине западных истребителей. Одним из основных средств уничтожения американских истребителей F-16, которые Запад планируют поставить Украине, станут самые совершенные в своем классе дальнобойные ракеты 40Н6 ЗРК С-400.

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Олаф Шольц
Олаф Шольц
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