Мишустин назвал отстающих в переходе на российский софт

За четыре года продажи российского ПО увеличились более чем вдвое

Фармацевтическое производство и судостроение пока отстают в переходе на отечественный софт, но уже есть положительная динамика. Об этом во вторник, 21 мая, рассказал российский премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

Политик отметил, что за минувшие четыре года продажи российского программного обеспечения увеличились более чем вдвое, а готовых пакетных решений – в пять раз. На них активно переходят организации в электроэнергетике, нефтегазовой области, общем машиностроении и авиастроении.

Однако в этой области сохраняется ряд барьеров, прежде всего они состоят в различных финансовых возможностях компаний и предприятий. Мишустин признал, что "переход может быть весьма дорогостоящим, особенно если речь идет о так называемом тяжелом программном обеспечении", сообщает РИА Новости.

Ранее Михаил Мишустин рассказал, что Россия входит в тройку мировых лидеров, обладающих серьезными компетенциями в цифровых технологиях. Глава правительства подчеркнул, что широкое применение цифровых технологий позволяет реагировать не только на внутренние, но и на внешние вызовы.

Внедрение новых технологий активно продолжается в Москве. В павильоне "Умный город" на ВДНХ открылась экспозиция об истории цифровизации столицы. Интерактивная лента времени дает возможность поиграть на компьютере 1990-х годов, увидеть, как выглядела первая версия портала mos.ru, с чего начиналась история проекта "Активный гражданин".

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