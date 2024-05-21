Путин пожелал успехов главе Калмыкии Бату Хасикову на предстоящих выборах

С главой региона президент обсудил вопросы экономического развития

Экономические показатели развитие здравоохранения. Глава Калмыкии Бату Хасиков рассказал президенту России Владимиру Путину о работе в регионе. В сентябре в регионе пройдут выборы на пост главы Республики.

Путин вспомнил, что с Калмыкией у него самые положительные впечатления. Край тюльпанов, самая большая в мире статуя Будды и первый регион, где шахматы были включены в школьную программу.

Путин обсудил с Хасиковым также вопросы развития промышленности и сельского хозяйства в Республике. И пожелал успехов на предстоящих выборах.

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