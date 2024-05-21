ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин пожелал успехов главе Калмыкии Бату Хасикову на предстоящих выборах

15:05
  • вторник
  • 21 мая 2024

С главой региона президент обсудил вопросы экономического развития

Экономические показатели развитие здравоохранения. Глава Калмыкии Бату Хасиков рассказал президенту России Владимиру Путину о работе в регионе. В сентябре в регионе пройдут выборы на пост главы Республики. 

Путин обсудил с президентом Узбекистана развитие отношений двух стран
В Кремле объяснили, почему Путин не поехал на похороны президента Ирана

Путин вспомнил, что с Калмыкией у него самые положительные впечатления. Край тюльпанов, самая большая в мире статуя Будды и первый регион, где шахматы были включены в школьную программу. 

Путин обсудил с Хасиковым также вопросы развития промышленности и сельского хозяйства в Республике. И пожелал успехов на предстоящих выборах. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Бату Хасиков
Владимир Путин и Бату Хасиков
Бату Хасиков
Бату Хасиков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.