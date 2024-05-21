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Молдавия и ЕС подписали соглашение об обороне

15:37
  • вторник
  • 21 мая 2024

Брюссель готовится возобновить переговоры о членстве Молдавии в ЕС

Европейский союз и Молдавия подписали соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. Об этом во вторник, 21 мая, рассказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Названа дата начала переговоров о членстве Украины и Молдавии в ЕС

Как подчеркнул политик, Молдавия является первой страной, подписавшей партнерство в области безопасности и обороны с Евросоюзом. Боррель заверил, что это партнерство повысит устойчивость страны.

Новое соглашение, по словам главы евродипломатии, "позволит совместно решать общие проблемы безопасности, сделать наше взаимодействие более эффективным и исследовать новые области сотрудничества", сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что решение Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии является политизированным при том, что их несоответствие критериям членства в интеграционном объединении очевидно всем.

Между тем непризнанная Приднестровская Молдавская Республика обратилась за помощью к России из-за давления Молдавии. Власти ПМР пожаловались на экономическую блокаду со стороны Кишинева и попросили "не допустить превращения Приднестровья в резервацию или гетто XXI века".

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