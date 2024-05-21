Пассажир самолета погиб во время сильной турбулентности

Он не был пристегнут

Пассажир авиакомпании Singapore Airlines погиб в результате сильной турбулентности, еще несколько человек серьезно пострадали.

Инцидент произошел на борту самолета Boeing 777-300ER, который летел из Лондона в Сингапур. В ходе полета лайнер оказался в зоне сильной турбулентности. По предварительным данным, погибший мужчина не был пристегнут, из-за чего получил тяжелые травмы. Его гражданство не уточняется.

Всего на борту самолета находились 221 пассажир и 18 членов экипажа. По данным СМИ Таиланда, пострадали 30 человек.

Boeing экстренно сел в аэропорту Бангкока. Министр транспорта Сингапура Чи Хонг Тат выразил соболезнования семье погибшего.

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