Ребенок пострадал от взрыва боеприпаса под Белгородом

Семилетний мальчик играл с боеприпасом

В Белгородской области семилетний мальчик пострадал от взрыва боеприпаса. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

ЧП произошло в селе Колосково Валуйского округа. Ребенок, скорее всего, играл с найденным боеприпасом. И в результате получил травмы мягких тканей обеих стоп. Скорая помощь отвезла ребенка в Валуйскую ЦРБ. Там ему оказали первую помощь. После этого малыша увезли для лечения в детскую областную клиническую больницу.

Валуйский городской округ расположен на границе с Харьковской областью Украины.

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