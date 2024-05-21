Минобороны предложило скорректировать линию госграницы в Калининградской области

Речь идет о точках в районе Балтийска, Зеленоградска и у островов в Финском заливе

Ширину территориального моря России в районе Калининградской области следует пересмотреть, считают в российском военном ведомстве. Минобороны предлагает утвердить перечень координат точек, от которых отмеряется прилежащая России зона у материкового побережья и островов в Балтийском море. Как сказано в проекте постановления правительства, в результате изменится линия государственной границы в этом районе.

Подчеркивается, что в случае утверждения проекта будет установлена отсутствовавшая ранее система прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе города Балтийск и города Зеленоградск. Это позволит использовать соответствующую акваторию как внутренние морские воды России.

Текст самого проекта и перечень предложенных координат пока не раскрывается. Уточняется, что для обеспечения безопасности мореплавания будут скорректированы и переизданы государственные морские навигационные карты, передает ТАСС.

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