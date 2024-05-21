Экс-командующий 58-й армией арестован на два месяца

Его подозревают в незаконной продаже казенного имущества
На два месяца отправлен под стражу бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов. Об этом сообщает ТАСС. Генерала подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следователей, он незаконно продал две тысячи тонн металлоконструкций на общую сумму 100 миллионов рублей. Изделия были предназначены для строительства линии обороны в зоне спецоперации. Сообщниками командующего были предприниматель из Краснодарского края и офицер ЮВО.
Напомним, летом прошлого года Ивана Попова отстранили от командования. Потом отправили в Сирию.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"