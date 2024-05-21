Экс-командующий 58-й армией арестован на два месяца

Его подозревают в незаконной продаже казенного имущества

На два месяца отправлен под стражу бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов. Об этом сообщает ТАСС. Генерала подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следователей, он незаконно продал две тысячи тонн металлоконструкций на общую сумму 100 миллионов рублей. Изделия были предназначены для строительства линии обороны в зоне спецоперации. Сообщниками командующего были предприниматель из Краснодарского края и офицер ЮВО.

Напомним, летом прошлого года Ивана Попова отстранили от командования. Потом отправили в Сирию.

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