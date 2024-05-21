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Медведев предостерег нейтральные страны от участия в саммите по Украине

15:53
  • вторник
  • 21 мая 2024

Он запланирован в Швейцарии

Участие нейтральных стран в конференции по Украине, которая запланирована в Швейцарии, будет означать принятие ими стороны киевского режима. Такое заявление сделал во вторник, 21 мая, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
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Политик сравнил такое участие с попытками сепаратных переговоров американского дипломата и разведчика Аллена Даллеса с нацистами в 1945 году.

Медведев заявил в соцсетях, что нейтральные государства "должны понимать, что участие в таком одиозном мероприятии, хотят они того или нет, означает отказ от равноудаленной позиции и переход на сторону бандеровского политического режима".

Такие действия "будут должным образом оценены Россией и обязательно повлияют на наши отношения в будущем", цитирует политика ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва решил не принимать участие в мирной конференции по Украине, потому что на саммите не будут присутствовать обе стороны конфликта. Лидер ЮАР также проигнорирует это мероприятие, сославшись на внутриполитическую насыщенную повестку.

Профессор Высшей школы экономики, востоковед Сергей Лузянин отмечал, что "идет борьба Глобального Юга и Запада на украино-российском треке", Индия — в числе государств, от которых будет многое зависеть.

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