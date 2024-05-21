ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ поймала на взятке замруководителя оборонного предприятия в Брянске

19:44
  • вторник
  • 21 мая 2024

Суд уже избрал меру пресечения

Запрет определенных действий – такую меру пресечения избрал Советский суд Брянска в отношении замглавы оборонного предприятия "Навлинский завод "Промсвязь"". Его обвиняют в коммерческом подкупе, сообщили в управлении Следственного комитета России по Брянской области.

ФСБ пресекла попытку ВСУ устроить теракты в Мариуполе 9 мая
Директор ФСБ рассказал, где находится организатор теракта в "Крокусе"

В сообщении Следкома отмечается, что 50-летний подсудимый занимал должность заместителя гендиректора предприятия по материально-техническому обеспечению. Его уличили в преступлении сотрудники ФСБ и МВД.

По версии следствия, обвиняемый с мая 2019 года по сентябрь 2023 года получал незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческих организаций. Сумма подношений за заключение договоров составила 490 тысяч рублей, деньги перечислялись на банковскую карту. На допросе после задержания обвиняемый свою вину признал и дал подробные показания.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
В Брянской области задержали заместителя гендиректора завода ОПК
В Брянской области задержали заместителя гендиректора завода ОПК
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.