ФСБ поймала на взятке замруководителя оборонного предприятия в Брянске

Суд уже избрал меру пресечения

Запрет определенных действий – такую меру пресечения избрал Советский суд Брянска в отношении замглавы оборонного предприятия "Навлинский завод "Промсвязь"". Его обвиняют в коммерческом подкупе, сообщили в управлении Следственного комитета России по Брянской области.

В сообщении Следкома отмечается, что 50-летний подсудимый занимал должность заместителя гендиректора предприятия по материально-техническому обеспечению. Его уличили в преступлении сотрудники ФСБ и МВД.

По версии следствия, обвиняемый с мая 2019 года по сентябрь 2023 года получал незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческих организаций. Сумма подношений за заключение договоров составила 490 тысяч рублей, деньги перечислялись на банковскую карту. На допросе после задержания обвиняемый свою вину признал и дал подробные показания.

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