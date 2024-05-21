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Путин провел встречу с Володиным

22:00
  • вторник
  • 21 мая 2024

Обсудили формирование правительства и события в Иране

Владимир Путин провел встречу с Вячеславом Володиным. Президент России и председатель Госдумы обсудили вопросы формирования правительства и события в Иране.

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В начале встречи глава государства напомнил, что парламент в соответствии с поправками в Конституцию получил дополнительные права по формированию высшего исполнительного органа власти.  Путин поблагодарил Госдуму за работу по утверждению членов правительства: президент отметил, что парламентарии действовали не в групповых интересах, а в интересах государства.

Российский лидер также высказался о последних событиях в Иране, назвав гибель президента страны Эбрахима Раиси в авиакатастрофе большой потерей. Москва окажет Тегерану всю возможную помощь в расследовании аварии вертолета, подчеркнул Путин. Вячеслав Володин 22 мая вылетает в Иран, передает ТАСС.

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