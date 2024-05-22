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Россиянку осудили на 12 лет за помощь спецслужбам Украины

08:34
  • среда
  • 22 мая 2024

Приговор вступил в силу

Жительницу Забайкалья приговорили к 12 годам за государственную измену в интересах спецслужб Украины.

Решение вынес Забайкальский краевой суд. Отбывать наказание подсудимая будет в колонии общего режима с ограничением свободы на один год. Приговор вступил в силу, передает РИА Новости.

Женщину задержали в октябре прошлого года. По данным следствия, она собирала и отправляла украинским спецслужбам информацию о передвижении военных, готовящихся к отправке в зону СВО.

Накануне житель Новосибирска получил 25 лет строгого режима за попытку диверсии – мужчина намеревался поджечь военкоматы.

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