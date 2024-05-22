Политолог Ищенко порассуждал о роли легитимности Зеленского в судьбе Украины

Судьбу страны все равно будет решать не он

Совет Евросоюза утвердил решение об использовании доходов от замороженных российских активов для поддержки ВСУ. Как сообщили в Брюсселе, 90 процентов изымаемых средств будут перечисляться в так называемый Европейский фонд мира. Именно из него оплачиваются закупки оружия для киевского режима. И 10 процентов пойдут на экономические нужды Украины. Первую экспроприацию планируют провести в июле. А на самой Украине, едва лишь истёк срок президентских полномочий Владимира Зеленского, резко зазвучал вопрос "куда делись деньги?", которые киевский режим получал от своих западных спонсоров.

О судьбе Зеленского и Украине с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Ростислав Ищенко, обозреватель Международной медиа-группы "Россия сегодня".

"Путин недавно совершенно справедливо заметил, что легитимность Зеленского определяет Конституционный суд Украины. И можно, конечно, заявить, что он нелегитимный именно для нас, но американцы заявляли, что нелегитимен Асад. И что Путин нелегитимен. Ну и что? Они и с Асадом ведут переговоры. И с Путиным будут вести. Точно так же мы будем вести переговоры не с Зеленским или с кем-то вместо Зеленского. Может, мы вообще не будем вести переговоры с Украиной. А может, будем. Все зависит от того, как карта ляжет. И решается это все сейчас на поле боя. То есть это армия сейчас решает – какого формата будут переговоры, с кем и о чем. И судя по всему, даже после того, как это решится на Украине, не факт, что переговоры состоятся. То есть выбить Украину из числа наших врагов – это хорошо. Но это не значит, что с нами сразу начнут переговоры. Даже если допустить, что мы возьмем Зеленского в плен, или даже все правительство. Назначить новое правительство в изгнании можно из кого угодно. Вопрос в том, насколько Запад будет хотеть продолжать этот кризис. Запад хочет продолжать кризис – он продолжается, Запад хочет продолжать его без Украины – он продолжается без Украины. Хочет продолжать с условной Украиной – он Украину себе всегда найдет", - сказал Ищенко.

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