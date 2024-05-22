Уже тесно на манеже: современная политика превратилась в шапито

Политиков уже не отличить от клоунов

Новый политический тренд в мире - политиков уже не отличить от клоунов! Эпоха яркого и напористого Дональда Трампа, который за словом в карман не лез и умел устроить театральное представление по любому поводу, сменилась эрой Джо Байдена. Старик потешает публику, растворяясь в собственной деменции. Но не они главные актёры на политическом манеже.

Президент Аргентины Хавьер Миллей заткнул за пояс самых эксцентричных артистов политического театра. Из последних подвигов - оскорбил испанского премьера Педро Санчеса и его жену, которую подозревают в коррупции. Миллей пригвоздил премьера к позорному столбу, заявив, что если у него жена такая, то и сам он такой. Последствия были серьёзными - Испания отзывает посла из Аргентины и может запретить въезд в страну Хавьеру Миллею.

Этому бойкому парню того и надо! Ведь его лозунг - снова сделать Аргентину великой. Политолог Сесар Муруа заметил недавно по поводу словесных эскапад Миллея: он просто страдает словесным недержанием мочи. Интересная физиологическая особенность.

Физиология Джо Байдена - популярная тема для дискуссий. Перечень недугов дряхлого президента журналисты, кажется, уже забросили вести. Старик настолько разнообразен в своих импровизациях, что публику всегда ждёт сюрприз. Трамп во многом имеет шансы стать снова президентом США потому, что, несмотря на эксцентричность, всё же демонстрирует здравомыслие и определенную логику. К тому же не страдает деменцией. И лозунги красивые.

Современное политическое поле стало настолько театрализованным, что публика, похоже, ждёт от политиков не обещаний и мудрых мыслей, а ярких номеров на уровне цирка.

Знакомьтесь - граф Бинфейс. Человек с мусорным баком на голове, ходячая пародия. Но этот персонаж выдвигал свою кандидатуру на пост мэра Лондона одновременно с Борисом Джонсоном. И знаете что? Набрал определённое количество голосов, пообещав запретить громкую связь в общественном транспорте и сделать всю Землю снова великой! Карнавальный персонаж Борис Джонсон тогда победил, но заставил задуматься многих, а точно он далеко ушёл от человека с мусорным баком на голове?

Но пока в словесных выходках лидерство за Хавьером Миллеем. Который называет своих коллег "обнищавшими социалистами", "отвратительными невеждами". А Папу Римского вообще окрестил фашистом и коммунистом в одном лице. Тесно на манеже. А шоу продолжается. В котором всё в действительности не так как на самом деле.

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