Они проявляют мужество и отвагу

Гвардии сержант Виталий Сотник и его расчет во время поддержки российских подразделений на максимальной дальности для орудия уничтожили прямой наводкой вражеский танк. Остальные бронемашины и личный состав ВСУ были вынуждены отступить. Неприятелю так и не удалось подтянуть резервы к передовой.

Гвардии младший сержант Александр Тищенко в течении 40 минут отражал атаку дронов радикалов на нашу колонну и ликвидировал четыре из них. Он смог спасти своих подчиненных во время артобстрела националистов. Боеприпасы на линию фронта были доставлены вовремя.

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