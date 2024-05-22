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Отличившимся в боях добровольцам вручили награды на передовой

08:59
  • среда
  • 22 мая 2024

Ребята заслужили свои награды

Добровольцам отряда "БАРС", отличившимся на Южно-донецком направлении, вручены государственные награды.

Ордена и медали наши бойцы получили прямо на передовой. Ежедневно они срывают атаки и ротацию украинских радикалов, уничтожают опорники, места скопления личного состава и бронетехники ВСУ, чем сковывают контрнаступление противника.

"Отряд, постоянно воюющий уже не первый день, и даже не первый год. Поэтому ребята заслужили свои награды, прошли и Павловку, и Никольское, на сегодняшний день даже прошли Новомихайловку. Ребята опытные, уже не первые награды получают. Считаю, что личный состав отряда заслуженно награжден и заслуживают в будущем также достойных наград", - сообщил Рустам Абушаев, командир добровольческого отряда "БАРС".

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