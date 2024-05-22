"Время героев": Для участия в первом этапе поступило рекордное количество заявок

Более 80 участников СВО пройдут обучение по президентской программе

Этого офицера с красным рюкзаком, без преувеличения, знает вся страна. Владислав Головин командовал подразделением морской пехоты, штурмовавшей Мариуполь. За это он был удостоен звания "Героя России". Однако из-за ранения продолжать службу в зоне СВО Головин не смог. О том, что запускается образовательная программа "Время героев" узнал из послания президента Федеральному собранию. И сразу решил, что будет в ней участвовать.

"Услышав это для себя, я воспринял это как четко поставленную задачу: пройти программу обучения, набраться опыта и сделать вклад уже на государственной службе", - говорит Головин.

Президент неоднократно подчеркивал, что участники СВО являются подлинной элитой страны. Они делом доказали и продолжают доказывать свою преданность России. Среди них и герой России Степан Белов, выпускник Казанского танкового училища. На счету его роты - десятки уничтоженных танков и БМП противника.

"Я шёл впереди своего подразделения, сражался. Как мне мои товарищи говорили, его из боя метелкой не выгонишь. Я сражался, пока задача была бы не выполнена. То есть у меня боеприпасы бы закончились, я мог позвать другой танк, экипаж оттуда выгнать, сесть со своим экипажем. Во время боя мог выпрыгнуть из танка, оказать кому-то помощь. Всегда старался заботиться о людях, чтобы они не погибли", - говорит Степан Белов, герой России.

Степан Белов тоже в числе тех, кто прошел в первый поток образовательной программы "Время героев". Отбор участников шел по всей стране. К солдатам и офицерам, которые зарегистрировались, но не смогли пройти тестирование из-за того, что они находятся на передовой, выезжали специальные комиссии. Критериев отбора было несколько. В том числе заслуги перед страной и наличие управленческого опыта. У "героя России" Темирлана Абуталимова, к примеру, его хватает с избытком.

"Вот у меня в подчинении более 150 человек. И когда ты в критической ситуации принимаешь правильные решения и сохраняешь жизни этих ребят и при этом успешно выполняешь боевую задачу. Если правильно применить это стратегическое мышление в обычной мирной жизни, в управленческой сфере, то это даст огромные, огромные плоды. И первостепенная моя задача - это победа над боевиками киевского режима. В дальнейшем попробуем себя и в данной сфере деятельности", - говорит он.

Речь про последующую работу в органах государственной и муниципальной власти. А также в госкомпаниях. Именно по этой программе будут обучаться первые 83 человека, уже прошедшие отбор.

"Идею создания образовательной программы "Время героев" я и мои сослуживцы восприняли с чувством благодарности верховному главнокомандующему за высокую оценку нашего потенциала. Что мы можем не только командовать взводами, ротами, батальонами и полками. Но мы можем управлять и в гражданской сфере. И я считаю, что страна может и должна опираться на сильных людей, которые принимают сейчас тяжелейшие решения на фронте. Значит и в мирной жизни они не подведут", - говорит Заур Гурциев, гвардии майор ВС России.

Обучение по программе "Время героев" стартует 27 мая. Впрочем, это лишь первый поток. Набор продолжится. А работа с участниками СВО и ветеранами будет вестись на постоянной основе.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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