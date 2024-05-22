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Фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" задолжал судебным приставам

08:59
  • среда
  • 22 мая 2024

Сумма долга - пять тысяч рублей

Пять тысяч рублей задолжал судебным приставам один из фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле". Об этом сообщают РИА Новости. Диловар Исломов (внесен в список террористов и экстремистов) нарушил правила дорожного движения на той же машине, которую позднее использовали преступники. За это ему 23 января выписали штраф.

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Сумма штрафа от ГИБДД составляет 4890 рублей. Так как долг не был погашен, дело выделили в исполнительное производство 18 апреля. То есть уже после совершения теракта. В базе данных ФСПП данное взыскание до сих пор значится как неоплаченное.

Напомним, 22 марта четверо террористов с автоматами ворвались в "Крокус сити холл". Они расстреливали всех, кто подворачивался им под руку. Затем облили концертный зал бензином и подожгли. Жертвами трагедии стали 145 человек.

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