Фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" задолжал судебным приставам

Сумма долга - пять тысяч рублей

Пять тысяч рублей задолжал судебным приставам один из фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле". Об этом сообщают РИА Новости. Диловар Исломов (внесен в список террористов и экстремистов) нарушил правила дорожного движения на той же машине, которую позднее использовали преступники. За это ему 23 января выписали штраф.

Сумма штрафа от ГИБДД составляет 4890 рублей. Так как долг не был погашен, дело выделили в исполнительное производство 18 апреля. То есть уже после совершения теракта. В базе данных ФСПП данное взыскание до сих пор значится как неоплаченное.

Напомним, 22 марта четверо террористов с автоматами ворвались в "Крокус сити холл". Они расстреливали всех, кто подворачивался им под руку. Затем облили концертный зал бензином и подожгли. Жертвами трагедии стали 145 человек.

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