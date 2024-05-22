ЕС решил оценить последствия ограничений на импорт российского газа

Брюссель прорабатывает новый пакет санкций

Бельгия, Германия и Франция обратились в Еврокомиссию с просьбой оценить, какой ущерб экономике странам Евросоюза могут нанести ограничения на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом во вторник, 21 мая, рассказали информированные источники.

Как сообщает Reuters, что страны Евросоюза опасаются, не понесет ли их экономика больше ущерба чем российская, в случае введения рестрикций против импорта российского СПГ.

По словам одного из собеседников агентства, среди членов Евросоюза очень высока поддержка новых ограничений, в том числе и на импорт российского газа. Однако на разработку следующего пакет санкций против России странам ЕС уйдет еще как минимум несколько недель.

Ранее дипломатические источники заявили, что Венгрия настороженно относится к предложению Евросоюза ввести санкции, которые затронут ввоз сжиженного природного газа (СПГ) из России, а потому грозится заблокировать меры, способные спровоцировать скачок цен на энергоресурсы в Европе.

20 мая на совещании по ТЭК президент России Владимир Путин отмечал, что он, несмотря на санкции, развивается стабильно, открывает новые экспортные направления и надежно, в полной мере обеспечивает растущие внутренние потребности страны. Это отражает общие позитивные тенденции в экономике России.

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