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ЕС решил оценить последствия ограничений на импорт российского газа

09:08
  • среда
  • 22 мая 2024

Брюссель прорабатывает новый пакет санкций

Бельгия, Германия и Франция обратились в Еврокомиссию с просьбой оценить, какой ущерб экономике странам Евросоюза могут нанести ограничения на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом во вторник, 21 мая, рассказали информированные источники.
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Как сообщает Reuters, что страны Евросоюза опасаются, не понесет ли их экономика больше ущерба чем российская, в случае введения рестрикций против импорта российского СПГ.

По словам одного из собеседников агентства, среди членов Евросоюза очень высока поддержка новых ограничений, в том числе и на импорт российского газа. Однако на разработку следующего пакет санкций против России странам ЕС уйдет еще как минимум несколько недель.

Ранее дипломатические источники заявили, что Венгрия настороженно относится к предложению Евросоюза ввести санкции, которые затронут ввоз сжиженного природного газа (СПГ) из России, а потому грозится заблокировать меры, способные спровоцировать скачок цен на энергоресурсы в Европе.

20 мая на совещании по ТЭК президент России Владимир Путин отмечал, что он, несмотря на санкции, развивается стабильно, открывает новые экспортные направления и надежно, в полной мере обеспечивает растущие внутренние потребности страны. Это отражает общие позитивные тенденции в экономике России.

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