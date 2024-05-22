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Блинкен рассказал о плюсах гибели Раиси для иранского народа

09:24
  • среда
  • 22 мая 2024

Политик согласен с тем, что мир выиграл от смерти президента Ирана

В Соединенных Штатах никто не оплакивает кончину президента Ирана Эбрахима Раиси и не стал бы объявлять в ООН минуту молчания в память о нем. Такое заявление сделал во вторник, 21 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен.
В Иране прощаются с Эбрахимом Раиси

Во время слушаний в Сенате один из конгрессменов спросил главу Госдепартамента, стал ли "мир лучше теперь, когда Раиси мертв". В ответ Блинкен согласился с этим, "памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент".

Американский политик заявил, что "иранскому народу, вероятно, стало лучше", хотя ранее возглавляемое им ведомство опубликовало соболезнования в связи с гибелью иранского президента, сообщает РИА Новости.

Ранее в Израиле заверили, что не имеют никакого отношения к крушению вертолета с президентом Ирана на борту. Это заявление прозвучало в свете крайнего обострения отношений между двумя государствами, вплоть до обоюдного обмена угрозами.

В США утверждают, что иранская сторона сама виновата в крушении вертолета: старую воздушную машину эксплуатировали в сложных метеоусловиях, что и привело, по версии Вашингтона, к авиакатастрофе и гибели Раиси.

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