Пентагон обвинил Россию в запуске противоспутникового оружия в космос

Аппарат якобы способен уничтожать другие спутники

В Пентагоне заявили о предположительном запуске Россией противоспутникового аппарата.

Аппарат является противокосмическим оружием, который способен уничтожать другие спутники, находящиеся на низкой околоземной орбите, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер. По словам чиновника, запуск якобы произошел 16 мая.

На этой же орбите находятся правительственные спутники США. Они будут следить за российским аппаратом.

17 мая (в США еще было 16 мая – прим. ред.) ВКС России рассказали о запуске ракеты "Союз 2.1б" со спутниками Минобороны с космодрома Плесецк в Архангельской области. Подробностей о том, какие именно устройства вывели на орбиту, в оборонном ведомстве не сообщили.

Ранее в США заявили, что Россия может разместить в космосе ядерное оружие. Занимавший в то время министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что Россия никогда этого не делала и не планирует делать в будущем. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал это очередной уловкой Белого дома.

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