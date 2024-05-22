Трех подростков задержали на Кузбассе за поджог релейного шкафа

За совершение диверсии им пообещали 60 тысяч рублей

На Кузбассе трех подростков задержали за поджог релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщает портал МВД Медиа. ЧП произошло на перегоне Бачаты – Артыша-1. Транспортные полицейские быстро вычислили поджигателей.

Оказалось, что это 16-летние жители города Белово. Они рассказали, что на правонарушение их толкнул незнакомец. В сети он пообещал подросткам за выполнение задания 60 тысяч рублей. Далее он передал парням подробные инструкции, как и что поджигать на железной дороге.

У подозреваемых изъяли мобильные телефоны, банковские карты и бутылку с остатками зажигательной смеси. Возбуждено уголовное дело по статье 281 УК России – диверсия, организованная группой лиц по предварительному сговору.

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