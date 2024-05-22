ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трех подростков задержали на Кузбассе за поджог релейного шкафа

09:34
  • среда
  • 22 мая 2024

За совершение диверсии им пообещали 60 тысяч рублей

На Кузбассе трех подростков задержали за поджог релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщает портал МВД Медиа. ЧП произошло на перегоне Бачаты – Артыша-1. Транспортные полицейские быстро вычислили поджигателей.

ФСБ задержала подозреваемого в поджоге релейного шкафа в Петербурге
ФСБ задержала гражданина Белоруссии за поджог электроподстанции в Туле

Оказалось, что это 16-летние жители города Белово. Они рассказали, что на правонарушение их толкнул незнакомец. В сети он пообещал подросткам за выполнение задания 60 тысяч рублей. Далее он передал парням подробные инструкции, как и что поджигать на железной дороге.

У подозреваемых изъяли мобильные телефоны, банковские карты и бутылку с остатками зажигательной смеси. Возбуждено уголовное дело по статье 281 УК России – диверсия, организованная группой лиц по предварительному сговору.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.