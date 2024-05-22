Собянин: На Russpass открылся раздел с идеями для летнего отдыха в Москве

В майские праздники Москву посетили 2,2 млн туристов

Яркие фестивали, современная городская среда, богатый выбор досуга и гастрономическое разнообразие превратили Москву в крупнейший центр отечественного туризма. Об этом мэр столицы Сергей Собянин в среду, 22 мая, написал в своем блоге.

В первом квартале 2024 года мы приняли 5,86 миллиона гостей — на 20% больше, чем в доковидном 2019-м. Объем туристско-экскурсионного потребления за этот период оценивается более чем в 300 миллиардов рублей, а объем поступлений в бюджет — более чем в 40 миллиардов рублей. Настоящий бум пришелся на майские праздники — столица приняла 2,2 миллиона гостей. Около 90% туристов приехали в Москву из других регионов России, больше всего — из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Красноярска, Новосибирска, Тюмени и Ярославля. Все чаще Москву выбирают для семейного отдыха: в майские праздники во многих отелях число гостей с детьми доходило до 70 процентов от общего количества постояльцев. В целом средний уровень загрузки столичных гостиниц в период длинных весенних выходных составил 68%.

Не за горами летний туристический сезон, который обещает быть насыщенным и интересным.

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Ранее замглавы кабмина Дмитрий Чернышенко заявил, что отдыхать в России стало у российских граждан модно и престижно, зависимость от поездок за границу преодолена. Внутренний туристический поток растет — в 2023 году он превысил допандемийный.

Москва и Санкт-Петербург – привычные туристические направления, а для любителей настоящей российской экзотики есть Дальний Восток. Отдых с учетом неразвитой туристической инфраструктуры и труднодоступности интересных мест будет недешевым, но совершенно точно разнообразным. Желающим побывать на море, но не тратить много времени на дорогу самое время ехать в Крым. В этом сезоне на полуострове ожидают рекордное число туристов.

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