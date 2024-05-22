ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Харькове прогремели взрывы

09:56
  • среда
  • 22 мая 2024

Объявлена воздушная тревога

В Харькове прогремели мощные взрывы, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в своем telegram-канале.

"Харьков, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении.

Сегодня в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, она продолжается до сих пор.

Ранее Зеленского раскритиковали за ситуацию под Харьковом. По мнению офицеров, президент не желает видеть реальную картину происходящего на данном направлении, а просто "отсиживается в теплой ванне".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия обстрела в Харькове
Последствия обстрела в Харькове
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.