В Харькове прогремели взрывы

Объявлена воздушная тревога

В Харькове прогремели мощные взрывы, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в своем telegram-канале.

"Харьков, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении.

Сегодня в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, она продолжается до сих пор.

Ранее Зеленского раскритиковали за ситуацию под Харьковом. По мнению офицеров, президент не желает видеть реальную картину происходящего на данном направлении, а просто "отсиживается в теплой ванне".

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