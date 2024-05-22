Польша закупила у США аэростаты для наблюдения за границами

С помощью летательных аппаратов будут контролировать границы с Белоруссией и Россией

Польша решила приобрести у США аэростаты. Контракт на покупку четырех разведывательных летательных аппаратов Barabara подписан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны страны.

Отмечается, что аэростаты разместят на границе с Россией и Белоруссией. Общая стоимость контракта – 960 миллионов долларов. Как утверждает министерство обороны, аэростаты могут обнаруживать ракеты, самолеты, беспилотники и различные плавучие средства в радиусе 300 километров.

Польша первая среди всех стран Европы решила приобрести такую военную технику. Просьбу продать аэростаты из Варшавы направили в Вашингтон в мае 2023 года. И лишь в феврале 2024-го был дан положительный ответ.

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