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Дрон ВСУ атаковал электричку под Белгородом

10:09
  • среда
  • 22 мая 2024

Движение на участке приостановлено

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с беспилотника электропоезд в Белгородской области.

Инцидент произошел на участке железной дороги Белгород – Наумовка, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Есть повреждения железнодорожного пути и контактной сети. Движение всех пригородных поездов от станции Толоконное (поселок Октябрьский) до станции Наумовка приостановлено.

Для пассажиров организовали автобусные маршруты. Губернатор обещал проинформировать, когда будут устранены все разрушения и возобновится железнодорожное сообщение на участке.

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