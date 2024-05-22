Дрон ВСУ атаковал электричку под Белгородом

Движение на участке приостановлено

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с беспилотника электропоезд в Белгородской области.

Инцидент произошел на участке железной дороги Белгород – Наумовка, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Есть повреждения железнодорожного пути и контактной сети. Движение всех пригородных поездов от станции Толоконное (поселок Октябрьский) до станции Наумовка приостановлено.

Для пассажиров организовали автобусные маршруты. Губернатор обещал проинформировать, когда будут устранены все разрушения и возобновится железнодорожное сообщение на участке.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"