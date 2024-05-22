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Россия не получила приглашение на 80-летие высадки союзников в Нормандии

10:26
  • среда
  • 22 мая 2024

Об этом рассказали в МИД

Российская сторона до сих пор не получила приглашение от Парижа на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Об этом в среду, 22 мая, рассказал директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел России Артем Студенников.

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Как уточнил дипломат, приглашение не поступало ни в МИД, ни в российское посольство в Париже — "возможно, организаторы передумали или им "посоветовали" передумать".

Студенников напомнил, что "сегодня наши отношения с бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции, включая и Францию, не по нашей воле находятся в своей низшей точке", хотя наш всеобщий долг – чтить память всех павших в борьбе с нацизмом, сообщает РИА Новости.

Ранее французские средства массовой информации писали, что Париж планирует пригласить Россию на 80-летие высадки союзников в Нормандии, поскольку на такой церемонии невозможно обойтись без ее присутствия, несмотря на геополитическую ситуацию. Как заявили во Франции, "СССР прямо не участвовал в высадке 6 июня, он сделал ее возможной, принеся самую тяжелую жертву".

В России помнят уроки истории и подвиги предков. Глава государства Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы государственной политики в области исторического просвещения. Она, в частности, предполагает координацию усилий в борьбе с использованием Западом фальсификации истории как оружия.

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