Королевство официально признало за Палестиной статус независимого государства

Норвегия признала Палестину в качестве суверенного независимого государства. Об этом в среду, 22 мая, рассказали глава норвежского кабмина и министр иностранных дел королевства.

По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, "в разгар войны, когда десятки тысяч человек убиты и ранены, мы должны сохранить единственную альтернативу, которая предлагает политическое решение как израильтянам, так и палестинцам".

В Осло полагают, что единственный вариант урегулирования ближневосточного кризиса — это "два государства, живущие бок о бок в мире и безопасности", сообщает РИА Новости.

11 мая Генеральная ассамблея ООН расширила права Палестины во всемирной организации. Российская делегация намерена добиваться принятия автономии в полноправные члены ООН. Ее руководитель Василий Небензя отметил, что этому активно препятствует Израиль, а "если твой союзник США, затягивать вопрос можно вечно".

В декабре 2023 года российский лидер Владимир Путин обсудил обострение палестино-израильского конфликта, прежде всего, в секторе Газа, с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Политики подчеркнули важность возобновления политического процесса урегулирования на международно-правовой основе, предусматривающей создание Государства Палестина в границах 1967 года.

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