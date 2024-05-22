Foreign Affairs: Киев готовится к потере территорий

Эксперты уверены, что это произойдет в ближайшие месяцы

Киев готовится к потере территорий. Такое мнение высказали журналисты издания Foreign Affairs. Они основываются на мнениях военных чиновников, которые считают, что это произойдет в ближайшие месяцы.

Сторонние эксперты также считают, что ВСУ не справятся с задачей и не удержат территории. Дополнительная военная помощь из США и мобилизация на территории Украины ситуацию лишь временно облегчат. Но в высших эшелонах власти нет четкой стратегии по борьбе с "долгосрочной угрозой".

Напомним, 12 мая Владимир Зеленский заявил о чрезвычайно сложном положении ВСУ в Харьковской области. Украинский генштаб также признал, что оперативная обстановка на этом направлении тяжелая.

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