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СВР: Покушение на Фицо призвано запугать инакомыслящих

10:38
  • среда
  • 22 мая 2024

Это преступление сравнили с убийствами Мартина Лютера Кинга и Улофа Пальме

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо показывает, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов. Такое заявление сделали в среду, 22 мая, в Службе внешней разведки России, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении СВР данные.
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Такие расправы призваны запугать инакомыслящих, когда не удается сохранить свою гегемонию "цивилизованными методами", отметили в спецслужбе.

Преступление против Фицо невольно наводит на аналогию с убийствами американского проповедника и активиста Мартина Лютера Кинга и главы шведского правительства Улофа Пальме, которые также пытались "идти против мейнстрима, цитирует заявление Службы внешней разведки ТАСС.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев пожелал Роберту Фицо поправиться как можно быстрее от тяжелого ранения. Он заявил, что таких, как Фицо, в Европе единицы, а в поступке напавшего на него — "квинтэссенция новой Европы – дебильно-русофобской, вассально-разнузданной и полностью безголовой".

Словацкий министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток заявил, что после нападения на Фицо Словакия почти стоит на пороге гражданской войны. Совершить покушение на главу кабмина преступник, по словам Шутая-Эштока, решил после президентских выборов и "стрелял с ясной политической мотивацией".

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