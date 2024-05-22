Последние сводки о ходе спецоперации: российские войска продолжают продвижение

Потери националистов за сутки – почти 300 человек

В Волчанске наши подразделения полностью освободили от националистов все северные районы. И ведут продвижение в центре. А также за городом, рядом с четырьмя населенными пунктами. Потери националистов за сутки – почти 300 человек. В Донбассе наши войска уверенно отбивают у радикалов позиции на Артемовском и Авдеевском направлениях.

На грунтовке убегающих боевиков накрывает мина. Мощный взрыв. Все четверо ранены. С коптера видно, что подняться смог только один. Бросая сослуживцев, националист пытается спрятаться в лесопосадке. Но там его достали операторы беспилотников. Это видео из Клещеевки, а на кадрах одна из последних групп ВСУ, которая отступала из поселка.

"Противник сопротивляется, но успеха у него мало в своем сопротивлении, он несет большие потери и постоянно можно сказать бежит", - говорит командир роты с позывным "Чегевара".

Сегодня российские войска выбили националистов с главной высоты над Клещеевкой. Это была самая важная огневая точка и одновременно укрепрайон ВСУ. Националисты держали здесь позиции почти год. Этот бастион был встроен в систему Артемовской линии обороны, но в итоге он перешел под контроль десантников. Как и сама Клещеевка. Часть поселка еще в серой зоне, но националистов на улицах уже нет. Разведка сообщает: ВСУ готовят контратаку и выводят на огневые позиции гаубицы. Наша артиллерия начинает работать на упреждение.

А это видео масштабной ракетно-артиллерийской атаки российских войск по позициям националистов в районе Белогоровки. Плотный огонь ведут одновременно тяжелые огнеметы, реактивные установки и самоходки. Военные говорят, что этот массированный налет разрушил до основания позиции радикалов. И после освобождения Белогоровки наши танковые подразделения пошли на прорыв укреплений ВСУ на Харьковском направлении. Но не с севера, а с востока.

Боевики огрызаются из противотанковых установок. Вот попадание в нашу машину, но экипаж продолжает вести огонь. Не обращая никакого внимания на ударные дроны, которыми националисты пытаются буквально закидать танк.

"В данную машину попали сразу три дрона, но она не получила каких-то особых повреждений, сдержала удар и мы продолжили движение, и отрабатывали по противнику более 15 выстрелов", - говорит командир танка с позывным "Скутер".

Из Волчанска бойцы сегодня сообщили, что полностью освобождены от бандеровцев все северные районы города. А в окрестностях штурмовики начали наступление сразу на 4 поселка, где засели националисты.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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