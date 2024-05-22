ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На северо-востоке Москвы в Ростокине построят технопарк, спорткомплекс и гостиницу

10:51
  • среда
  • 22 мая 2024

Стройка идет по программе КТР

В столичном районе Ростокино инвестор построит современные общественно-деловые объекты, в частности, технопарк, спорткомплекс и гостиницу.

Стройка идет по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов. Объект находится по адресу: проспект Мира, владение 220А, улица Бажова, владения 17, 28-30, Будайский проезд, владение 11.

Рядом находится МЦК Ростокино и одноименная станция железной дороги Ярославского направления. Инвестор готов вложить в развитие площадки около 41,9 миллиарда рублей.

"Ежегодный бюджетный эффект превысит 1,2 миллиарда рублей. Благодаря редевелопменту в Ростокине появится не менее трех тысяч рабочих мест", - добавил Ефимов.

В течение восьми лет здесь построят гостиницу на более чем одну тысячу номеров, административно-деловое здание со спорткомплексом, а также офисы, магазины и кафе, сообщил руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Как напомнили в мэрии Москвы, по программе КТР создаются многофункциональные городские кварталы на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. Сейчас в городе на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Строительные работы
Строительные работы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.