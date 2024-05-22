На северо-востоке Москвы в Ростокине построят технопарк, спорткомплекс и гостиницу

Стройка идет по программе КТР

В столичном районе Ростокино инвестор построит современные общественно-деловые объекты, в частности, технопарк, спорткомплекс и гостиницу.

Стройка идет по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов. Объект находится по адресу: проспект Мира, владение 220А, улица Бажова, владения 17, 28-30, Будайский проезд, владение 11.

Рядом находится МЦК Ростокино и одноименная станция железной дороги Ярославского направления. Инвестор готов вложить в развитие площадки около 41,9 миллиарда рублей.

"Ежегодный бюджетный эффект превысит 1,2 миллиарда рублей. Благодаря редевелопменту в Ростокине появится не менее трех тысяч рабочих мест", - добавил Ефимов.

В течение восьми лет здесь построят гостиницу на более чем одну тысячу номеров, административно-деловое здание со спорткомплексом, а также офисы, магазины и кафе, сообщил руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Как напомнили в мэрии Москвы, по программе КТР создаются многофункциональные городские кварталы на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. Сейчас в городе на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ.

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